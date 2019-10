Deutsche Bank Aktie: Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, dass bei der Deutschen Bank ganz schön was los ist – wenn auch nicht immer im positiven Sinne. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Der Stand! Derzeit muss sich bei der Deutschen Bank zeigen, ob die Tiefpunkte um 5,80 Euro halten und ob es wieder einen Angriff auf die 200-Tage-Linie geben kann. Die Entwicklung! Im September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!