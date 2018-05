Deutsche Bank-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am Dienstag, wie von einigen Chartanalysten erhofft, zumindest eine kleine Aufwärtstrendwende geschafft. Es sah zuletzt so aus, als würde der Wert in Richtung 10 Euro wandern und sich damit in eine noch schlimmere Ausgangssituation begeben als ohnehin schon.

10 Euro gelten unter Chartanalysten als absolute Untergrenze im charttechnischen Abwärtstrend. Hält diese Marke nicht, kämen sogar 9 Euro auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.