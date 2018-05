Deutsche Bank-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Deutsche Bank hat am Montag weiter an Wert verloren. Dies könnte böse enden, meinen einige Analysten mit Blick auf den Kursverlauf. Auf der anderen Seite hat die Aktie dennoch beste Chancen auf einen massiven Turnaround, wenn die Kurse in den kommenden Tagen endlich einige Cent zulegen.

Im Detail: Trotz des Rücksetzers bleibt es dabei, dass die Aktie im charttechnischen Seitwärtstrend – ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.