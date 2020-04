Deutsche Bank Aktie: Was braut sich da zusammen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Einerseits: schlechte Nachrichten. Andererseits: ein Kursverlauf des Wertpapiers mit durchaus erfreulichen Zwischenständen. Wer sich für die Aktie der Deutschen Bank interessiert, dem wird es zumindest nicht langweilig. So legte das Wertpapier des Geldhauses jüngst deutlich zu. Das berichtete „focus.de“. Dank dieser Steigerung gehöre die Aktie zu den „Performance-Besten des Tages“, hieß es am Mittwochmorgen. Ebenfalls am Mittwoch gab es jedoch auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung