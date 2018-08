Deutsche Bank Aktie: Verschläft die Deutsche Bank mal wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Blockchain ist gerade im Finanzbereich in aller Munde und mittlerweile auch viel zu groß, um noch länger ignoriert zu werden. Gerade deutsche Geldhäuser tun sich aber schwer damit, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Das lässt zumindest eine aktuelle Umfrage vermuten, bei der in zwei Dritteln der befragten Unternehmen die Blockchain noch keine wichtige Rolle spiele.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.