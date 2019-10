Deutsche Bank Aktie: Unglaublich – die nächste Stufe

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat in der abgelaufenen Woche auf Basis zahlreicher Vorwürfe und Diskussionen den Weg nach unten angetreten. Dabei spielten die Diskussionen um die Durchsuchung des Instituts wahrscheinlich eine Rolle, ebenso die Trump-Affäre, bei der die Bank inzwischen offenbar Unterlagen an die Ermittlungs-Institutionen weiter gereicht hat. Die Unruhe um das Geldhaus mündete schließlich in einem Abschlag in Höhe von 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



