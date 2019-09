Deutsche Bank Aktie: Trotz Gewinnwarnung im gewaltigen Aufwärtsmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am Anfang der Woche in den USA die Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre etwas reduziert. Damit hätte das Unternehmen einen Dämpfer auslösen können. Dies ist jedoch nicht geschehen, die Aktie befindet sich weiterhin auf dem Vormarsch in Richtung massiv steigender Kurse. Bei 8 Euro könnte es zu einem sehr deutlichen Aufwärtstrendwechsel kommen.

Erträge bis 2022 werden weniger hoch



