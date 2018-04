Deutsche Bank-Aktie: Tritt nun der Worst Case ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank-Aktie hat auch in der Woche nach Ostern zu kämpfen. Der Kurs der Aktie ist am Dienstag auf ein neues Jahrestief gesunken und hält sich am Mittwoch immerhin auf diesem Niveau. Mit der Unterschreitung der horizontalen Unterstützung zu Beginn des Jahres fing alles an. Zuerst wurde die Marke bei 14,63 Euro durchschlagen, dann folgte die nächste Unterstützung bei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.