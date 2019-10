Deutsche Bank Aktie: Thema Filialschließungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am Montag veröffentlichte die Deutsche Bank einige interessante Angaben zum Thema Bankfilialen. Die genannten Zahlen decken sich durchaus mit der eigenen Erfahrung: Die Zahl der Bankfilialen (über alle Finanzinstitute hinweg) ist in Deutschland seit 2007 massiv gesunken. Damals soll es ca. 40.000 Bankfilialen in der Bundesrepublik gegeben heute – 2018 waren es hingegen „nur" noch ca. 28.000, so die Deutsche Bank.



