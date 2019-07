Deutsche Bank Aktie: Stühlerücken!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zu Beginn der neuen Woche gab es Neuigkeiten von der Deutschen Bank. Und zwar eine Personalie: Demnach wird es ab Anfang September einen neuen „Group Chief Information Officer“ = sinngemäß IT-Chef geben. Diese Position soll Neal Pawar übernehmen, mit Sitz in New York. Er soll dann direkt an Bernd Leukert berichten. Auch diese Personalie ist interessant, denn bekanntlich ist Leukert ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



