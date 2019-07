Deutsche Bank Aktie: Spielen, um zu gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Was ist denn die Deutsche Bank? Dies fragte der Konzernsprecher in einem bei Youtube eingestellten Video (Quelle ist die Deutsche Bank selbst!) den Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing. Die Antwort ist interessant, Zitat Sewing: „Die Deutsche Bank ist erstmal und wird immer eine globale Bank sein. Aber sie geht jetzt da spielen, wo wir gewinnen können.“ Und das war früher anders, so Sewing. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



