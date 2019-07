Deutsche Bank Aktie: Soll jetzt eine größere Erholung einsetzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank Aktie | ISIN:DE0005140008 | WKN:514000

Die Bullen sind ordentlich am Kämpfen. Nach dem starken Abverkauf am 07. Juli, erholt sich das Wertpapier in den letzten Tagen. Es macht den Anschein als wollten die Bullen eine größere Erholung einleiten. Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, so sollte als Erstes die Widerstandszone um 8,10 Euro erreicht werden. Im Zweiten Anlauf kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung