Deutsche Bank-Aktie: Sie kann es doch noch…

Die Deutsche Bank hat am Donnerstag einen ordentlichen Ausbruch nach oben vollzogen. Damit ist die Aktie zumindest in einer Hinsicht deutlich stärker geworden. Es gelang mit dem Plus von 4 % der Anstieg auf mehr als 9 Euro. Dabei ist der Wert zwar immer noch im charttechnischen Abwärtstrend, dennoch kann die Aktie in diesen Tagen darauf verweisen, eine vormalige Unterstützung, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.