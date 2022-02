Deutsche Bank-Aktie: Sie ist wieder da!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nachdem die Deutsche Bank-Aktie bereits im letzten Jahr mit einem Plus von 17 Prozent den DAX outperformte, startete das größte deutsche Kreditinstitut bärenstark ins neue Jahr. Seit dem 1. Januar hat die Deutsche Bank-Aktie bereits um über 30 Prozent zugelegt. Damit rückt das Fünfjahreshoch aus Mitte 2017 langsam in greifbare Nähe. Wieso ist die Bank-Aktie derzeit so gefragt?

Gründe für die Wiederbelebung

