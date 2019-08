Deutsche Bank Aktie: Schlimmer geht immer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank – was ist nur aus dir geworden? Sicherlich, das große deutsche Geldinstitut war wahrscheinlich eher selten das beliebteste Unternehmen der Republik, aber doch wenigstens generell ein anerkannter Global Player. Die jüngst bekannt gewordenen Sparmaßnahmen des Konzerns hinterlassen jedoch auch bei Analysten einen eher schalen Beigeschmack. So fragte das Börsenmagazin „deraktionaer.de" am Freitag, ob es sich dabei nicht eher um



