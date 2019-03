Deutsche Bank Aktie: Schlechtes Signal

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist in den vergangenen Handelssitzungen ohnehin schon schlecht gelaufen. Nach dem Handel am Donnerstag ist der Wert nun in einer noch problematischeren Situation. Der Abschlag beläuft sich etwa 3 %. Nun hat die Aktie auch noch eine wichtige Untergrenze im Chart nach unten durchkreuzt. 7,50 Euro galten als eine der stabileren Untergrenzen. Nun sollte es in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.