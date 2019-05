Deutsche Bank Aktie: Schlechter als je zuvor

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank Aktie: Dramatisch!

Die Deutsche Bank musste am Montag einen weiteren Abschlag in Höhe von 3 % verkraften. Intraday hat der Wert damit schon den niedrigsten Kurs aller Zeiten erreicht. Wahrscheinlich werden die Kursen auch per Tagesschlusskurs das neue Allzeittief erreicht haben. Das bedeutet für die charttechnische Analyse, dass nunmehr mit einem sehr massiven Absturz zu rechnen ist. Die Aktie ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung