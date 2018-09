Deutsche Bank-Aktie: Rückt ein neuer Mann in den Vorstand auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In Investmentbankerkreisen ist Frank Kuhnke unter seinem Spitznamen „Frank, the Tank“ bekannt. Er gilt als Hardliner, der Aufgaben strickt und mit Nachdruck durchsetzt. Genauso einen Mann kann die Deutsche Bank in der aktuellen Situation gebrauchen. Zudem gilt Frank Kuhnke als Vertrauter des aktuellen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing, der alles daran setzt die Prozesse der Bank zu verschlanken.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.