Deutsche Bank Aktie: Der Rotstift kommt auch hier zum Einsatz!

Die Deutsche Bank will schlanker werden und forciert massive Stellenkürzungen auch in den USA, wo man gegenüber den großen US-Bankhäusern immer mehr ins Hintertreffen geraten war. Zusätzlich will das strauchelnde Institut auch die Präsenz am wichtigsten Handelsplatz der Welt neu ordnen, wie die Zeitung „New York Post“ (NYP) kürzlich berichtete.

Demnach verlagert die Deutsche Bank ihren New Yorker Hauptsitz von der Wall



