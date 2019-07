Deutsche Bank-Aktie: Das Risiko ist zu groß!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der angekündigte Umbau bei der Deutschen Bank wurde an den Märkten zunächst mit kräftigen Abschlägen quittiert. Die Aktie büßte etwa 10 Prozent an Wert ein und sank auf ein Tief bei 6,37 Euro. Nach zwei Verlusttagen reifte bei den Anlegern aber scheinbar die Überzeugung, dass die Maßnahmen nötig und geeignet sind, um das in Schieflage geratene Geldhaus wieder in die Erfolgsspur



