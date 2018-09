Deutsche Bank Aktie: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wer sich aktuell von seinen Anteilen der Deutschen Bank trennt, befindet sich in bester Gesellschaft. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag berichtet, will sich mit HNA jetzt wohl der größte Einzelaktionär von seinen Aktien verabschieden. Zuletzt hielten die Chinesen noch rund 7,6 Prozent an dem kriselnden Geldhaus.

Der Verkauf soll jedoch nicht in einem Schritt, sondern über einen Zeitraum von mutmaßlich 18 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.