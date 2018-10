Deutsche Bank-Aktie: Die Quartalzahlen im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Heute Morgen hat die Deutsche Bank ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Die Bank hat nach drei Jahren mit Verlusten nun wieder schwarze Zahlen im Blick. Der Vorstand Christian Sewing will noch in diesem Jahr einen Gewinn ausweisen. Doch sprechen auch die aktuellen Quartalszahlen dafür? Ein wichtiger Schritt in diese Richtung dürfte vor allem bei der Kostenreduktion liegen und hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.