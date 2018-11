Deutsche Bank-Aktie: Nur nicht täuschen lassen….

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Tagen einen schlechten Eindruck hinterlassen, urteilen die charttechnischen Experten und verweisen auf den schleichenden Niedergang hin zu immer neuen Tiefpunkten. Nun gewann die Aktie am Mittwoch leicht an Wert. Allerdings ging es gerade einmal um 1,5 % nach oben, womit sich an der Ausgangsposition nichts geändert hat. Der Wert ist immer noch in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.