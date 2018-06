Deutsche Bank-Aktie: Normalisiert sich die Lage wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie hat in den letzten Wochen ganz schön was mitmachen müssen. Die Aktie ging wieder in den einstelligen Kursbereich zurück und notiert seitdem unterhalb von 10 Euro. Die ersten Erholungskäufe haben aber bereits eingesetzt und stützen in der neuen Woche den Kurs der Bankaktie.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Neues Tief bestätigt den Trend!

Das Erreichen des neuen Tiefpunkts macht es ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.