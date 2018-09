Deutsche Bank Aktie: Nichts als Spekulationen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Eine mögliche Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank ist derzeit wieder in aller Munde. Die Spekulationen helfen auch der Aktie der Deutschen Bank derzeit wieder etwas auf die Sprünge, welche in der laufenden Woche die Marke bei 10 Euro wieder nach oben durchkreuzen konnte. Auch am Donnerstagmorgen sind die Anleger guter Dinge und schicken das Papier um weitere 1,1 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.