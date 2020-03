Deutsche Bank Aktie: Die Luft ist raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Vor rund zwei Wochen gelang der Aktie der Deutschen Bank der Durchbruch über die 10-Euro-Marke. Doch die gute Laune bei den Anlegern ist mittlerweile endgültig verflogen. Aktuell werden die Anteile zu je nur noch 7,25 Euro gehandelt, die Kurse haben sich also in kürzester Zeit um etwa 30 Prozent verschlechtert. Die schlechte Stimmung hielt am Mittwoch mit Verlusten in Höhe von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



