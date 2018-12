Deutsche Bank Aktie: Ein Loch ohne Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Gerade als manch einer dachte, für die Deutsche Bank könnte es an der Börse nicht mehr schlimmer kommen, da sinkt die Aktie des Geldhauses auf ein neues Rekordtief. Am Donnerstag wurden die Anteile zeitweise zu je nur noch 7 Euro gehandelt. Grund für den Kurssturz waren Meldungen, wonach die Deutsche Bank im Verdacht steht, an einem Anleihekartell beteiligt gewesen zu sein.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.