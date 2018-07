Deutsche Bank-Aktie: Lassen Sie sich nicht täuschen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist am Mittwoch nach oben geklettert und auch am Donnerstag geht es recht deutlich hinauf. Es könne jetzt passieren, so die Auffassung von Analysten, dass der Optimismus wieder zunimmt. Dies sei jedoch eine Falle. Denn die Wahrscheinlichkeit für fallende Notierungen sei wesentlich größer als die Chance auf steigende Kurse. Die Aktie ist weiterhin in einem starken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.