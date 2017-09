Deutsche-Bank-Aktie: Langsam aber sicher nähert sich ein Kaufsignal!

Kommentar von Johannes Weber

Liebe Leser,

die Deutsche-Bank-Aktie befindet sich nun schon in der vierten Woche in Folge im Minus, doch nachdem nun die Abwärtsdynamik sichtbar abebbt, könnte sich der Aktienkurs auf dem aktuellen Kursniveau stabilisieren. Eine Gegenbewegung ist in gewissem Umfang ebenfalls denkbar.

Stochastisches Kaufsignal kommt von Woche zu Woche immer näher!

Kommt es in den nächsten Wochen zu keinem gravierenden Kursrückgang, könnte der Stochastik Indikator ein Kaufsignal bilden. Dieses könnte den Kurs wieder ansteigen lassen. Der Kursanstieg könnte die Aktie zunächst in Richtung des Widerstands bei 14,63 Euro führen. Unterstützungen gibt es nur noch wenige. Eine kursstützende Wirkung könnten trotzdem folgende runde Marken entfalten: 13 Euro, 12 Euro und 10 Euro.

Trend noch intakt: Setzt sich die Abwärtsbewegung weiter fort?

Auf der Basis der gleitenden Durchschnitte ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) befinden sich alle oberhalb des aktuellen Aktienkurses und stellen damit Widerstände da. Chancen ergeben sich vielleicht auch aus dem niedrigen RSI-Wert auf Tagesbasis.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei der Deutschen Bank?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Bank-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Johannes Weber.