Deutsche Bank-Aktie: Kursverfall mit Ansage

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am Mittwochvormittag passierte das, was viele Analysten schon befürchtet hatten: Die Aktie der Deutschen Bank fiel auf ein neues Allzeittief von 8,76 Euro. Zwar erholte sich die Aktie im Verlauf des Tages wieder ein wenig, aber die Probleme des Geldhauses bleiben: Sinkende Einnahmen, zu hohe Ausgaben und – gemessen am Anspruch der Bank – miese Ratings sowie steigende Finanzierungskosten machen es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.