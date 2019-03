Deutsche Bank Aktie: Kursexplosion…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank konnte wider Erwarten am Mittwoch einen Aufschlag von mehr als 4 % realisieren. Was ist da los? Denn die Nachrichtenlage bleibt weiterhin relativ flau. Am Mittwoch hat die Regierung über Finanzminister Scholz lediglich bekanntgegeben, sie befinde sich nicht auf dem „Fahrersitz“. Soll heißen: Die Bundesregierung treibe die Fusion nicht voran. Das stimmt so nach Meinung einiger Beobachter zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.