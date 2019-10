Deutsche Bank Aktie: Die Kriminalstory um Donald Trump wirkt…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nun wurde bekannt, dass der Sohn einer früheren Führungskraft, die 2014 Selbstmord beging, FBI-Agenten Dokumente zur Steuerangelegenheit von Donald Trump übergeben hat. Der Kongressausschuss in den USA untersucht das Verhältnis von Donald Trump zur Deutschen Bank, die allein in dieser Angelegenheit Minuspunkte sammelt. Der Aktienkurs selbst brach am Freitag kurz vor dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung