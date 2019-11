Deutsche Bank Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Deutsche Bank befand sich kürzlich in einem starken Trend nach oben. Nun drehte sich am Freitag der vergangenen Woche der Wind wieder. Es sieht so aus, als würde der Wert in den kommenden Tagen einen schwierigeren Weg vor sich haben. Ein kurzfristiger Ausbruch nach oben scheint unwahrscheinlicher.

„Trügerisch“

So gab es zuletzt einen Bericht im „Manager Magazin“, wonach das Comeback der deutschen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



