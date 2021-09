Deutsche Bank-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In einem schwachen Börsenumfeld musste die Deutsche Bank-Aktie zum Auftakt in die neue Woche erhebliche Verluste hinnehmen. Am Montag brach der Kurs um 7,65 Prozent ein und erreichte ein 10-Wochen-Tief bei 10,204 Euro. Grund für den Rücksetzer sind die Probleme beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, die Ängste vor einer neuen Immobilienkrise schüren. Wenig verwunderlich standen vor allen Dingen Bankentitel unter Abgabedruck. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



