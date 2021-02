Deutsche-Bank-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Deutsche-Bank-Aktie war im Januar von der 10,00-Euro-Marke nach unten abgeprallt und anschließend bis auf 8,369 Euro gefallen. In den letzten Wochen orientiert sich das Papier aber wieder nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 9,94 Euro ansteigen lassen. Die Aktie klopft also erneut an der 10,00-Euro-Marke an. Gelingt im zweiten Anlauf der erfolgreiche Ausbruch nach oben? Knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung