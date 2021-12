Deutsche Bank Aktie – Kann die was?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nach jahrelanger Restrukturierung deutet alles darauf hin, dass die Deutsche Bank 2021 wieder einen Milliardengewinn erzielen kann. In den ersten 9 Monaten stiegen die Bruttoeinnahmen um 5% auf 19,5 Mrd €. Dabei wurde ein Gewinn von 1,8 Mrd € erzielt. So viel hat die Bank seit 2011 nicht mehr verdient. Im Ergebnis sind Belastungen in Höhe von 324 Mio € enthalten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung