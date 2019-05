Deutsche Bank Aktie: Jetzt wird es dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist in den vergangenen Tagen massiv nach unten gerutscht. Es scheint auch in den kommenden Tagen so weiter zu gehen. Jetzt droht ein neues Allzeitttief – und dann ein sehr deutlicher Kursverlust.

Die Nachrichten werden nicht besser…

Grundlage des Pessimismus zahlreicher Aktionäre und Analysten sind nicht nur die fallenden Kurse, sondern auch die Nachrichtenlage. Bei der Deutschen Bank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



