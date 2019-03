Deutsche Bank Aktie: Jetzt ist es raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nun ist es also offiziell – die Deutsche Bank bestätigte, in Gesprächen mit der Commerzbank zu stehen! Kommt nun die Fusion? Was offiziell von der Deutschen Bank mitgeteilt worden ist, war eher dünn. Hierzu die Kernaussage der entsprechenden Mitteilung, Zitat: „Deutsche Bank prüft strategische Optionen und bestätigt Gespräche mit der Commerzbank". Viel mehr wurde auch gar nicht mitgeteilt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.