Deutsche Bank-Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind weiterhin rückläufig und die Inzidenz liegt mittlerweile in immer mehr Landkreisen unter 100. Noch dazu nimmt die Impfkampagne immer mehr an Fahrt auf. Beides in Kombination sorgt dafür, dass es große Hoffnungen auf baldige und nachhaltige Lockerungen im Dauer-Lockdown gibt.

Das kommt auch der Deutsche Bank-Aktie zugute, denn viele Beobachter erwarten von den Lockerungen wieder gesteigertes Interesse



