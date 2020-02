Deutsche Bank Aktie: Jetzt Richtung 10 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wer hätte das gedacht, dass die Deutsche Bank Aktie bisher in 2020 zu den Outperformern im DAX gehört? Die Aktie hat auf Monats-Sicht beachtliche rund 28% zugelegt. Ein durchaus ungewohntes Bild – schließlich verlor der Aktienkurs von Ende 2017 (da stand die Aktie noch bei rund 15 Euro) bis Ende 2019 per saldo deutlich. Und nun sieht es so aus, als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



