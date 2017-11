Deutsche Bank-Aktie: Ist das der erste Schritt in die richtige Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

lange Zeit kämpfte die Deutsche Bank-Aktie mit der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und dem darüber verlaufenden gleitenden Durchschnitt (auf Tagesbasis). Nun wurde die Abwärtstrendlinie durchbrochen, wodurch sich die Aktie über dem Widerstand platzieren konnte. Vieles sieht nun nach einer Bestätigung des Trendbruchs aus.

Einschätzungen zum aktuellen Chartbild: Der gleitende Durchschnitt bereitet weiterhin Probleme!

Trotz des Ausbruchs über den Widerstand hält die 100-Tagelinie die Aktie auch weiterhin unten. Zuletzt kam es zu einer ganz ähnlichen Entwicklung. Die Deutsche Bank-Aktie konnte die Trendlinie zwar überschreiten, wurde dann jedoch durch den gleitenden Durchschnitt abgebremst.

Charttechnische Analyse: Wiederholt sich nun das letzte Szenario ein weiteres Mal?

Schon zum zweiten Mal in Folge scheiterte der Bank-Titel am eigenen gleitenden Durchschnitt. Sollte die Aktie in den nächsten Tagen den Widerstand nicht überwinden können, könnten Anleger sich von der Aktie trennen. In diesem Zusammenhang wäre ein Rückgang auf die Abwärtstrendlinie denkbar, da diese nun als Unterstützung fungiert.

