Deutsche Bank Aktie: Holla, die Waldfee – hier wird kräftig abgespeckt!

Die Deutsche Bank will schlanker werden und Stellen abbauen: Einen Schritt hin zu mehr Kosteneffizienz hat der strauchelnde Konzern nun offenbar unter Dach und Fach gebracht, wie es am Dienstag in einer Pressemitteilung der Frankfurter hieß.

Demnach hat sich die Deutsche Bank am Wochenende planmäßig von ihrem Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal getrennt. Das Geldhaus hatte jenen Schritt bereits Ende März 2018



