Deutsche Bank Aktie: Hochspannung vor Donnerstag! Neue Zahlen…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist am Montag mit einem kleinen Minus in den Handel eingestiegen, wobei Hochspannung vor dem Donnerstag herrscht. Dann wird die Deutsche Bank Zahlen zum Jahr 2019 vorlegen, die tief blicken lassen. Ist der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen gerechtfertigt? Die Spannung steigt zudem hinsichtlich der Aufgaben für den früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Der wechselt in den Aufsichtsrat und soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung