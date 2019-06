Deutsche Bank Aktie: Hiervon sollen auch die Anleger profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank-Boss Christian Sewing will den Umbau des kriselnden Geldhauses beschleunigen. Am Mittwoch hat sich der Manager nun auf einem hauseigenen Investorentreffen in Berlin erneut zur groben Zielrichtung geäußert, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Langfristige Renditen für Anleger im Visier

„Wir müssen die Neugestaltung unserer Bank intensivieren und beschleunigen", sagte er demnach in der Hauptstadt. Die Deutsche Bank werde aber als Universalbank bestehen



