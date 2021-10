Deutsche Bank-Aktie: Haben die Bullen noch Kraft?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Durch den Bruch des Widerstands bei 11,29 Euro haben die Käufer am Donnerstag einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen können. Dass der dynamische Anstieg am Freitag nicht mit dem gleichen Tempo fortgesetzt werden konnte, war zu erwarten. Dennoch sollten die Bullen in der neuen Woche weiter angreifen. Tun sie es nicht, eröffnet sich den Bären die Chance, den gebrochenen Widerstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



