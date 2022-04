Deutsche Bank Aktie: Gewinn in Q1 gesteigert!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben im deutschen Handel rund 5 Prozent verloren Alle Geschäftsbereiche erzielten Ergebnisse, die den Zielvorgaben entsprachen oder diese übertrafen, und das Unternehmen erzielte den höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren. James von Moltke, Chief Financial Officer, sagte: 'In einem herausfordernden Umfeld haben wir in allen Kerngeschäften sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Unsere… Hier weiterlesen