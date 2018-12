Deutsche Bank Aktie: Getrieben durch Schnäppchenjäger?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In den letzten Tagen erlebte die Deutsche Bank an der Börse nicht etwa ein verspätetes Weihnachtswunder, sondern sackte stattdessen in immer neue Tiefen ab. Am Donnerstag wurde dabei bei 6,68 Euro ein neues Allzeit-Tief erreicht. Bis zum Wochenende kam es aber bereits wieder zu einer spürbaren Erholung.

So billig wie nie!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.