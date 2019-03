Deutsche Bank Aktie: Geschäftsbericht 2018 ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zum Ende der Handelswoche meldete sich die Deutsche Bank mit einer ganzen Reihe von Zahlen. So veröffentlichte das Bankhaus am Freitag das endgültige und testierte Konzernergebnis und auch den Personalbericht sowie den „nichtfinanziellen Bericht“. Was gut war: Das erste Mal seit 2014 konnte die Deutsche Bank wieder einen Nachsteuergewinn vorweisen. Doch das sollte ja wohl eher die Regel als die Ausnahme ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.