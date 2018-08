Deutsche Bank-Aktie: Gelingt die Wende nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Deutsche Bank hat am Dienstag leicht an Wert verloren. Ein Verlust von rund 0,6 % ist aber noch unerheblich. Dies ergibt sich aus der besonderen Konstellation um diese Aktie herum. Denn der Wert ist zwar im charttechnischen Abwärtstrend. Dabei jedoch sind die Notierungen noch über der wichtigen Untergrenze von 10 Euro stehengeblieben und schafften in den beiden vergangenen Tagen zumindest ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.