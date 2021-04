Deutsche Bank-Aktie: Geht’s endlich weiter bergauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat Anlegern in den letzten Jahren keine besonders große Freude bereitet. Während der DAX in den vergangenen fünf Jahren um rund 50 Prozent zulegte, verlor die Deutsche Bank-Aktie in diesem Zeitraum etwa 30 Prozent ihres Wertes. Doch seit einigen Monaten befindet sich die Aktie des größten deutschen Kreditinstituts wieder im Aufwind. Nachdem die Deutsche Bank-Aktie Anfang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung